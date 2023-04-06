СМИ: четыре человека погибли при обстреле Донецка
По меньшей мере 4 человека погибли при украинском обстреле Калининского района Донецка, сообщает РИА Новости.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что работу систем ПВО усилили в ДНР, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза.
«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», - подчеркнул Путин.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в ДНР отказались в случае провокаций соблюдать «рождественское перемирие», инициированное президентом РФ Владимиром Путиным — причем еще до того, как идею официально отверг президент Украины Владимир Зеленский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru