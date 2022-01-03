СМИ: Британские военные имитировали активность на границе с Россией

Британским военным в Эстонии в декабре приказали имитировать деятельность на границе с РФ. Такое сообщение сделало издание Mirror со ссылкой на источник.

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Отмечается, что это произошло 20 декабря в связи с визитом командующего ВС Великобритании Тони Радакина. Всего у российской границы в Эстонии в настоящий момент находится более 900 британских военных.

«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции "Кабрит" в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», — указано в публикации британской газеты.

По словам источника издания, солдат вынуждали притворяться, что они осматривают технику и запускают двигатели. При этом, как отметил собеседник издания, такое происходит не в первый раз.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Военные УченияВоенныеВеликобритания
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