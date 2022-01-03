СМИ: Британские военные имитировали активность на границе с Россией

Отмечается, что это произошло 20 декабря в связи с визитом командующего ВС Великобритании Тони Радакина. Всего у российской границы в Эстонии в настоящий момент находится более 900 британских военных.

«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции "Кабрит" в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», — указано в публикации британской газеты.



По словам источника издания, солдат вынуждали притворяться, что они осматривают технику и запускают двигатели. При этом, как отметил собеседник издания, такое происходит не в первый раз.

