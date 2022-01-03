СМИ: Британские военные имитировали активность на границе с Россией
Британским военным в Эстонии в декабре приказали имитировать деятельность на границе с РФ. Такое сообщение сделало издание Mirror со ссылкой на источник.
Отмечается, что это произошло 20 декабря в связи с визитом командующего ВС Великобритании Тони Радакина. Всего у российской границы в Эстонии в настоящий момент находится более 900 британских военных.
«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции "Кабрит" в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», — указано в публикации британской газеты.
По словам источника издания, солдат вынуждали притворяться, что они осматривают технику и запускают двигатели. При этом, как отметил собеседник издания, такое происходит не в первый раз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Глава Минобороны США заболел коронавирусом
- За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса
- СМИ: Британские военные имитировали активность на границе с Россией
- Пенсионерам напомнили про индексацию пенсий в 2022 году
- Глава Минпромторга подтвердил способность производить зарубежные вакцины от COVID-19 в РФ
- В Госдуме предложили убрать захоронения из некрополя у Кремлевской стены
- Байден и Зеленский созвонились в преддверии переговоров России и НАТО
- Россияне назвали желанную страну для путешествий
- Россияне в ночь со 2 на 3 января увидят первый поток метеоров
- На Урале устранили аварию, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru