Рано утром 13 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

