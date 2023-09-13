СМИ: Британские ракеты Storm Shadow использовались при ударе по Севастополю

Британские ракеты Storm Shadow использовались для нанесения удара по Севастополю, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов

Рано утром 13 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

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