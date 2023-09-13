СМИ: Британские ракеты Storm Shadow использовались при ударе по Севастополю
Британские ракеты Storm Shadow использовались для нанесения удара по Севастополю, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Рано утром 13 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru