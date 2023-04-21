СМИ: БПЛА-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области
Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на трактор в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что атака произошла в Суджанском районе. Согласно данным, беспилотник с неустановленным зарядом упал накануне на трактор-погрузчик у села Гуево. Подчеркивается, что пострадавших нет.
Ранее, 19 апреля, комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что в Щекинском районе был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат. Отмечалось, что беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности нашли в лесополосе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru