СМИ: Бойцы чеченской Росгвардии обнаружили в Мариуполе деньги в ящиках Красного Креста

Бойцы Росгвардии из Чечни обнаружили в Мариуполе ящики со знаками Красного Креста, в которых находились пачки денег, об этом в своём Telegram-канале сообщает Ura.ru.

Репортер «Первого канала» ранена в Мариуполе

В сообщении говорится, что ящики с деньгами были замаскированы под гуманитарный груз.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДеньгиМариупольРосгвардияЧеченская Республика
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