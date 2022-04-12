СМИ: Бойцы чеченской Росгвардии обнаружили в Мариуполе деньги в ящиках Красного Креста
12 апреля 202215:11
Бойцы Росгвардии из Чечни обнаружили в Мариуполе ящики со знаками Красного Креста, в которых находились пачки денег, об этом в своём Telegram-канале сообщает Ura.ru.
В сообщении говорится, что ящики с деньгами были замаскированы под гуманитарный груз.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru