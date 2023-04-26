СМИ: Беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию под Белгородом

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным СМИ, взрывчатка не сдетонировала, разрушений на подстанции не зафиксировано. Пострадавших нет, отмечает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что в Богородском округе Московской области нашли дрон-разведчик с камерой и микрофоном, напоминает телеканал «360».

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