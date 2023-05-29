СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России

Дроны-камикадзе, которые атаковал нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, были запушены с территории России, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, беспилотники могли запустить с территории Торопецкого района, который находится по соседству. На данный момент там объявили план «Перехват».

Уточняется, что дроны не были самодельными. Каждый был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а внутри себя они несли 600 граммов тротила и поражающими элементами в виде металлических шариков.

Накануне пресс-служба правительства Тверской области сообщала о рухнувшем дроне в Андреапольском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГО "Український мілітарний центр"
ТЕГИ:Тверская ОбластьБеспилотники

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