СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России

По информации издания, беспилотники могли запустить с территории Торопецкого района, который находится по соседству. На данный момент там объявили план «Перехват».



Уточняется, что дроны не были самодельными. Каждый был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а внутри себя они несли 600 граммов тротила и поражающими элементами в виде металлических шариков.

Накануне пресс-служба правительства Тверской области сообщала о рухнувшем дроне в Андреапольском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

