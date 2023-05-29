СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России
Дроны-камикадзе, которые атаковал нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, были запушены с территории России, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, беспилотники могли запустить с территории Торопецкого района, который находится по соседству. На данный момент там объявили план «Перехват».
Уточняется, что дроны не были самодельными. Каждый был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а внутри себя они несли 600 граммов тротила и поражающими элементами в виде металлических шариков.
Накануне пресс-служба правительства Тверской области сообщала о рухнувшем дроне в Андреапольском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru