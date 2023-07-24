СМИ: Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Гражданин США, сотрудник Agence France-Presse (AFP) Дилан Коллинз был ранен в результате атаки беспилотника в районе Артемовска в ДНР.
По данным агентства, журналиста эвакуировали в ближайшее медучреждение, где ему оказали была оказана необходимая помощь. В AFP указали, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В агентстве не стали уточнять в какую больницу и в какой населённый пункт был доставлен Коллинз, а также какой из сторон конфликта принадлежал беспилотник.
Ранее военкорр РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации в районе населенного пункта Пятихатки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru