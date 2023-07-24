СМИ: Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

По данным агентства, журналиста эвакуировали в ближайшее медучреждение, где ему оказали была оказана необходимая помощь. В AFP указали, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В агентстве не стали уточнять в какую больницу и в какой населённый пункт был доставлен Коллинз, а также какой из сторон конфликта принадлежал беспилотник.

Ранее военкорр РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации в районе населенного пункта Пятихатки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».