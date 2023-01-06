СМИ: Албанец в Косове обстрелял отмечающих Рождественский сочельник сербов

Как сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве, огонь по людям вели из проезжающего автомобиля.

«Ранены 11-летний подросток и 21-летний молодой человек, их срочно госпитализировали с ранениями средней степени тяжести», - уточнило издание.

Ранее 200 полицейских самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

