СМИ: Албанец в Косове обстрелял отмечающих Рождественский сочельник сербов
Албанец ранил из автоматического оружия двух сербов, инцидент произошёл во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце.
Как сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве, огонь по людям вели из проезжающего автомобиля.
«Ранены 11-летний подросток и 21-летний молодой человек, их срочно госпитализировали с ранениями средней степени тяжести», - уточнило издание.
Ранее 200 полицейских самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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