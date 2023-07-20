СМИ: аэродром в Рязанской области атакован с помощью БПЛА

По информации издания, на аэродроме рядом со стоянкой самолетов обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра.

Пострадавших и разрушений нет. Сообщается, что взрыв могли произвести с помощью самодельного квадрокоптера.

Госдума 20 июля приняла законопроект, позволяющий силовым ведомствам и частным охранным предприятиям сбивать любые беспилотники в зоне своей ответственности. Речь идет о БПЛА в воздухе, воде и на земле, передает «Радиоточка НСН».

