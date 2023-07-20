СМИ: аэродром в Рязанской области атакован с помощью БПЛА
Беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Рязанской области, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По информации издания, на аэродроме рядом со стоянкой самолетов обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра.
Пострадавших и разрушений нет. Сообщается, что взрыв могли произвести с помощью самодельного квадрокоптера.
Госдума 20 июля приняла законопроект, позволяющий силовым ведомствам и частным охранным предприятиям сбивать любые беспилотники в зоне своей ответственности. Речь идет о БПЛА в воздухе, воде и на земле, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru