СМИ: аэродром в Рязанской области атакован с помощью БПЛА

Беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Рязанской области, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

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По информации издания, на аэродроме рядом со стоянкой самолетов обнаружена воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра.

Пострадавших и разрушений нет. Сообщается, что взрыв могли произвести с помощью самодельного квадрокоптера.

Госдума 20 июля приняла законопроект, позволяющий силовым ведомствам и частным охранным предприятиям сбивать любые беспилотники в зоне своей ответственности. Речь идет о БПЛА в воздухе, воде и на земле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиАвиацияРязанская Область

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