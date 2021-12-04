СМИ: 31 человек погиб при атаке автобуса в Мали
По меньшей мере 31 человек погиб и восемь мирных жителей пострадали в результате нападения боевиков на автобус в Мали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, атака произошла в районе города Бандиагара в области Мопти на востоке страны.
Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заявила об обстреле автоколонны организации неизвестными. Сообщалось, что погиб один мирный житель, один человек пострадал.
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