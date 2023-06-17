СМИ: 25 человек погибли при нападении на школу в Уганде

Не менее 25 человек погибли в результате террористической атаки на среднюю школу в Уганде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранителей, ЧП произошло в городе Мпондве на западе страны. Злоумышленники также сожгли общежитие и разграбили продуктовый магазин.

Отмечается, что нападение совершили боевики из оппозиционной экстремистской группировки «Альянс демократических сил».

Ранее по меньшей мере семь человек, в том числе шесть детей, пострадали при нападении мужчины с ножом во Франции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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