СМИ: 20 подростков погибли от вдыхания паров газа с начала 2025 года

По данным СМИ, за последние дни произошло еще две трагедии в разных регионах страны. Так, в поселке Усть‑Камчатск Пермского края двое пятнадцатилетних юношей занимались сниффингом на парковой лавочке. Когда их заметили взрослые, подростки в испуге побежали. Один из ребят почти сразу почувствовал резкое ухудшение состояния, упал в обморок и вскоре скончался.

Аналогичный инцидент произошел в Новочеркасске: четверо 14‑летних подростков занимались сниффингом в заброшенном здании бывшего профессионально‑технического училища. Одна из участниц группы внезапно почувствовала себя плохо. Несмотря на попытки оказать помощь, девочка погибла.

Печальные случаи зафиксированы также во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Ненецком автономном округе. Помимо летальных исходов, десятки несовершеннолетних получили отравления в результате этого опасного увлечения.

