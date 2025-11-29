СМИ: 20 подростков погибли от вдыхания паров газа с начала 2025 года
С начала текущего года в России зарегистрировано 20 случаев смерти подростков, вовлеченных в опасное увлечение сниффингом — вдыханием газообразных веществ, сообщает Telegram‑канал Shot.
По данным СМИ, за последние дни произошло еще две трагедии в разных регионах страны. Так, в поселке Усть‑Камчатск Пермского края двое пятнадцатилетних юношей занимались сниффингом на парковой лавочке. Когда их заметили взрослые, подростки в испуге побежали. Один из ребят почти сразу почувствовал резкое ухудшение состояния, упал в обморок и вскоре скончался.
Аналогичный инцидент произошел в Новочеркасске: четверо 14‑летних подростков занимались сниффингом в заброшенном здании бывшего профессионально‑технического училища. Одна из участниц группы внезапно почувствовала себя плохо. Несмотря на попытки оказать помощь, девочка погибла.
Печальные случаи зафиксированы также во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Ненецком автономном округе. Помимо летальных исходов, десятки несовершеннолетних получили отравления в результате этого опасного увлечения.
Ранее в Сургуте студенты политехнического колледжа массово отравились едой из столовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
