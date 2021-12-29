Смертельная автоавария с тремя легковушками произошла под Самарой

Автоавария с тремя легковушками произошла под Самарой, сообщает «РЕН ТВ».

Еще одно массовое ДТП произошло в Башкирии – пострадали 11 машин

В результате происшествия погибли три человека, еще двое получили травмы.

ДТП произошло на 81-м километре трассы Самара — Бугуруслан в районе села Федоровка. Там столкнулись «Лада-Гранта», Renault и Skoda. Прокуратура ведет проверку для выяснения всех причин трагедии.

Напомним, в Кировской области произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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