Смертельная автоавария с тремя легковушками произошла под Самарой
29 декабря 202101:04
Автоавария с тремя легковушками произошла под Самарой, сообщает «РЕН ТВ».
В результате происшествия погибли три человека, еще двое получили травмы.
ДТП произошло на 81-м километре трассы Самара — Бугуруслан в районе села Федоровка. Там столкнулись «Лада-Гранта», Renault и Skoda. Прокуратура ведет проверку для выяснения всех причин трагедии.
Напомним, в Кировской области произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru