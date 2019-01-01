Происшествия

Следствие предъявило обвинение Шестуну

19 июля00:01

Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила «Интерфаксу» его супруга Юлия.

Следующая стадия - ознакомление обвиняемого и адвокатов с материалами расследования.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. Экс-чиновник в настоящее время, по словам супруги, держит голодовку.




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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Коррупция