Происшествия
Следствие предъявило обвинение Шестуну
19 июля00:01
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила «Интерфаксу» его супруга Юлия.
Следующая стадия - ознакомление обвиняемого и адвокатов с материалами расследования.
Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. Экс-чиновник в настоящее время, по словам супруги, держит голодовку.
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Коррупция
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