СК РФ: Фургала не посадили в 2004 году благодаря связям в милиции

Следственный комитет России восстановил хронологию уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году, сообщается на сайте ведомства.

Уступка или справедливость? Арестованного Фургала сменил однопартиец

Следствию стало известно, что Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков уже задерживались по подозрению в совершении убийства, однако были отпущены в виду отсутствия доказательств. Однако, по данным СК, предприниматели оказывали серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, которые предупреждали их о предварительном следствии, что позволяло скрывать причастность к преступлениям.

Также ведомству стало известно, что данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова так и не были внесены в официальные базы учёта.

Теперь Следственный комитет намерен изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с расследованием убийства и сокрытием факта уголовного преследования предпринимателей в 2004 году.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, представляющий в нижней палате парламента либерал-демократов, заявил НСН, что партия считает назначение своего кандидата правильным и справедливым решением.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Следственный КомитетСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры