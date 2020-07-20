СК РФ: Фургала не посадили в 2004 году благодаря связям в милиции
Следственный комитет России восстановил хронологию уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году, сообщается на сайте ведомства.
Следствию стало известно, что Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков уже задерживались по подозрению в совершении убийства, однако были отпущены в виду отсутствия доказательств. Однако, по данным СК, предприниматели оказывали серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, которые предупреждали их о предварительном следствии, что позволяло скрывать причастность к преступлениям.
Также ведомству стало известно, что данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова так и не были внесены в официальные базы учёта.
Теперь Следственный комитет намерен изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с расследованием убийства и сокрытием факта уголовного преследования предпринимателей в 2004 году.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, представляющий в нижней палате парламента либерал-демократов, заявил НСН, что партия считает назначение своего кандидата правильным и справедливым решением.
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