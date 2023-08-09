Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
9 августа 202314:31
Следователи отвергли версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка ведомства.
«Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения», - отметили в Следственном комитете.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал показательно наказать всех причастных к происшествию в Подмосковье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru