Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

Следователи отвергли версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка ведомства.

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«Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения», - отметили в Следственном комитете.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал показательно наказать всех причастных к происшествию в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывСергиев ПосадБеспилотникиПодмосковье

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