Скрытная и с деньгами. СМИ о стюардессе, задушенной в Москве

Подробности жизни 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой, убитой в Москве, публикует сайт KP.RU. О случившейся трагедии родные девушки узнали от журналистов. Мать, отец, старшая сестра и брат девушки живут в Набережных Челнах.

Тело задушенной стюардессы обнаружили сегодня утром в номере отеля «Внуково-Вилладж». Уже выяснено, что накануне вечером девушка заселилась в двухместный номер вместе с молодым человеком. Его личность пока не установлена, его разыскивают.

Как рассказали родственника, Альбина стала работать стюардессой около года назад. Сначала устроилась в Казани, а потом переехала в Москву. В столице, предположительно, снимала жилье вместе с подругами. По словам сестры, девушка не испытывала проблем с деньгами, но с кем встречается не рассказывала.

