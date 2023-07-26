СКР: задержан бывший мэр Ижевска

Индустриальный районный суд Ижевска поместил под домашний арест до 25 сентября экс-главу города, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями по ч. 2 ст. 285 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по региону.

Экс-глава Владивостока Гуменюк задержан по подозрению во взятках на 19,5 млн рублей

Как отмечается, дело против бывшего мэра возбуждено по материалам, представленным ФСБ.

По данным следствия, он передал в 2021 году в собственность коммерческой организации земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности.

В это время городом руководил Олег Бекмеметьев, который затем оставил должность по собственному желанию.

Ранее бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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