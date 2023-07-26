СКР: задержан бывший мэр Ижевска

Как отмечается, дело против бывшего мэра возбуждено по материалам, представленным ФСБ.

По данным следствия, он передал в 2021 году в собственность коммерческой организации земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности.

В это время городом руководил Олег Бекмеметьев, который затем оставил должность по собственному желанию.

Ранее бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

