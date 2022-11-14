СК проведет расследование гибели российского военного в украинском плену

Сообщается, что Украина выдала ЛНР в ходе обмена пленными тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток. Экспертами были обнаружены переломы костей кисти, раздробленная фаланга пальца, отрезанная часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и множество ожогов на теле убитого военного. Установлено, что пленный умер от кровопотери.

Следователями будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестоком обращении и избиении военнопленных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

