СКР начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников
Следственный комитет России проводят проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела
Как напоминает «Свободная пресса», трагедия произошла накануне вечером. При проведении батиметрических измерений на борту спускаемого аппарата глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», возник пожар. Огонь удалось ликвидировать «благодаря самоотверженным действиям команды». Однако, как отмечает РИА ФАН, 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения.
В свою очередь, бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в интервью НСН назвал произошедшее личной трагедией.
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