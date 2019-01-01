Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

2 июля19:16

Следственный комитет России проводят проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела

Адмирал назвал причины гибели 14 моряков

Как напоминает «Свободная пресса», трагедия произошла накануне вечером. При проведении батиметрических измерений на борту спускаемого аппарата глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», возник пожар. Огонь удалось ликвидировать «благодаря самоотверженным действиям команды». Однако, как отмечает РИА ФАН, 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения.

В свою очередь, бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в интервью НСН назвал произошедшее личной трагедией.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
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