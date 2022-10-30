Скончалась еще одна россиянка от давки в Сеуле

Погибла еще одна россиянка из-за давки в Сеуле, которая произошла во время празднования Хеллоуина.

Сеул в трауре: Празднование Хеллоуина в Южной Корее обернулось трагедией

Об этом сообщили в посольстве России в Южной Корее. Всего число жертв превысило 153 человек.

По данным посольства России в Южной Кореи, одной из девушек был всего 21 год, еще одна погибшая — 1995-го года рождения, третья — 1997-го.

Среди погибших есть граждане Китая, Узбекистана, Ирана и других стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьСеулПроисшествия
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