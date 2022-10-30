Скончалась еще одна россиянка от давки в Сеуле

Об этом сообщили в посольстве России в Южной Корее. Всего число жертв превысило 153 человек.

По данным посольства России в Южной Кореи, одной из девушек был всего 21 год, еще одна погибшая — 1995-го года рождения, третья — 1997-го.

Среди погибших есть граждане Китая, Узбекистана, Ирана и других стран.

