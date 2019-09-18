СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Москве
Следственное управление по Москве возбудило уголовное дело после убийства полицейского на станции «Рязанский проспект» столичного метрополитена. Об это сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на СК.
Отмечается, что дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Ранее сообщалось, что в столице задержан сотрудник патрульно-постовой службы, открывший огонь по двум полицейским при попытке задержать его по подозрению во взятке. Один погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями.
По данным агентства, в настоящее время подозреваемый задержан и планируется его допрос. На месте происшествия работают следователи.
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