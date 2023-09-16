СК возбудил дело после убийства полицейского в погоне в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели сотрудника Госавтоинспекции в погоне правоохранителей за нарушителем в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве и Подмосковью.

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Накануне вечером инспекторы попытались остановить на Таракановском шоссе машину Mercedes-Benz без номеров. Водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться, направившись в деревню Вертлино, тот остановился, достал пистолет и выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Злоумышленник был ранен ответным огнем, его доставили в медучреждение.

После ЧП Следком возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном приобретении (сбыте, хранении, пересылке) оружия. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
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