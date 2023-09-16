СК возбудил дело после убийства полицейского в погоне в Подмосковье

Накануне вечером инспекторы попытались остановить на Таракановском шоссе машину Mercedes-Benz без номеров. Водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться, направившись в деревню Вертлино, тот остановился, достал пистолет и выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Злоумышленник был ранен ответным огнем, его доставили в медучреждение.

После ЧП Следком возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном приобретении (сбыте, хранении, пересылке) оружия. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

