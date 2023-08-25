СК возбудил дело из-за отравления 32 человек в шаурмечной на севере Москвы
По факту отравления 32 человек в точке быстро питания на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.
В ведомстве отметили, что сейчас в больнице находится 28 человек с признаками пищевого отравления.
Столичные следователями вместе с сотрудниками Роспотребнадзора изучают служебную документацию заведения, где кушали все пострадавшие.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, около половины пострадавших были госпитализированы, в ряде случаев был диагностирован сальмонеллёз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru