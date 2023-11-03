СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане
Следственный комитет установил личности свыше 20 подозреваемых, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Отмечается, что ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил, по предварительным данным, сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены все необходимые экспертизы.
Ранее депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН заявлял, что силовики должны были проанализировать настроения в Дагестане и не допустить массового скопления людей в аэропорту, передает «Радиоточка НСН».
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