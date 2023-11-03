СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане

Отмечается, что ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил, по предварительным данным, сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены все необходимые экспертизы.

Ранее депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН заявлял, что силовики должны были проанализировать настроения в Дагестане и не допустить массового скопления людей в аэропорту, передает «Радиоточка НСН».

