СК расследует обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России проведет расследование фактов обстрелов украинской армией территорий Донецкой республики и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет России установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», - заявили в СК.

ВСУ 7 апреля 2023 года обстреляли Ворошиловский район Донецка. Атаке подверглись населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Ясиноватая.

В Шебекинском районе Белгородской области под обстрел попали села Ржавец и Архангельское. Пострадавших нет.

Газо-насосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде 29 марта атаковал беспилотик. Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:Следственный КомитетУкраинаВСУ

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