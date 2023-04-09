СК расследует обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны ВСУ
Следственный комитет России проведет расследование фактов обстрелов украинской армией территорий Донецкой республики и Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Следственный комитет России установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», - заявили в СК.
ВСУ 7 апреля 2023 года обстреляли Ворошиловский район Донецка. Атаке подверглись населенные пункты Яковлевка, Владимировка и Ясиноватая.
В Шебекинском районе Белгородской области под обстрел попали села Ржавец и Архангельское. Пострадавших нет.
Газо-насосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде 29 марта атаковал беспилотик. Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 008 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+7 307 / сут.
- Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции
- Песков назвал Минские соглашения «игрой в наперстки» и обманом России
- Никакого нарушения нет. Западу пора отказаться от двойных стандартов по размещению ядерного оружия в других странах
- 19fortyfive: США поставляют Украине оружие, созданное для войны с Россией
- Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП
- СК расследует обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны ВСУ
- СМИ: утечка документов Пентагона раскрыла планы ВСУ по Артемовску
- Автомобиль скорой медицинской помощи передали в ДНР
- Названа предварительная причина смерти актера Александра Негребы из «Маленькой Веры»
- Песков заявил об истерике на Западе из-за планов размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru