СК: Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального
Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) объявило о проведении процессуальной проверки по факту смерти Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму).
«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.
Управление ФСИН по ЯНАО заявило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик, отбывавший наказание в исправительной колонии №3, почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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