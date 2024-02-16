СК: Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального

Следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) объявило о проведении процессуальной проверки по факту смерти Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Песков: Будем надеяться, что Навальный не умрет в колонии

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Управление ФСИН по ЯНАО заявило, что 16 февраля 2024 года после прогулки политик, отбывавший наказание в исправительной колонии №3, почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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