СК не нашел признаков отправления арбузом у умершей москвички

Отмечается, что, по предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами обнаружено не было. Подчеркивается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что жительница Москвы умерла после того, как съела арбуз. По данным СМИ, погибшая — 47-летняя Елена Вещанова — купила арбуз около станции метро «Спортивная». Вскоре после употребления продукта женщина почувствовала себя плохо, однако решила не вызывать скорую помощь, несмотря на начавшуюся рвоту, передает «Радиоточка НСН».

