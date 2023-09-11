СК не нашел признаков отправления арбузом у умершей москвички
Причиной смерти москвички, которая скончалась после употребления арбуза, предварительно, стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Отмечается, что, по предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами обнаружено не было. Подчеркивается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 11 сентября, сообщалось, что жительница Москвы умерла после того, как съела арбуз. По данным СМИ, погибшая — 47-летняя Елена Вещанова — купила арбуз около станции метро «Спортивная». Вскоре после употребления продукта женщина почувствовала себя плохо, однако решила не вызывать скорую помощь, несмотря на начавшуюся рвоту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru