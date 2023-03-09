СК: мошенники похитили через программу «Пушкинская карта» более 200 млн рублей

По словам Чиханчина, мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить 100 млн рублей. Группа мошенников задержана.

Программа «Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября 2021 года. Ее обладатели – граждане от 14 до 22 лет - могут оплачивать билеты в театры, музеи, консерватории. Предполагалось, что в программе поучавствует 13 млн человек, передает НСН.

