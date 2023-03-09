СК: мошенники похитили через программу «Пушкинская карта» более 200 млн рублей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении денег через фиктивные Пушкинские карты. Об этом заявили в ведомстве. По его данным, трое обвиняемых похитили более 200 млн рублей.
Ранее руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о мошеннических схемах, которые применялись для присвоения средств с Пушкинских карт, а также программы туристического кешбэка.
По словам Чиханчина, мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить 100 млн рублей. Группа мошенников задержана.
Программа «Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября 2021 года. Ее обладатели – граждане от 14 до 22 лет - могут оплачивать билеты в театры, музеи, консерватории. Предполагалось, что в программе поучавствует 13 млн человек, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
- В Полтаве переименуют почти 100 улиц, названия которых связаны с СССР
- Транспортная прокуратура проверит инцидент с посадкой самолета в Пулково
- К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле
- Ложный сигнал воздушной тревоги прозвучал на Кубани
- СК: мошенники похитили через программу «Пушкинская карта» более 200 млн рублей
- В школе Екатеринбурга опровергли сообщения СМИ, что просили учить песню SHAMAN
- В Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0
- МИД РФ: Запад проигнорировал требования России о расследовании по «Северным потокам»
- На мужчину, толкнувшего подростка под поезд, завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru