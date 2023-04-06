Система ПВО сбила шесть выпущенных по Мелитополю ракет HIMARS

Украинские силовики в ночь на четверг обстреляли Мелитополь ракетами реактивных систем залпового огня HIMARS, силы противовоздушной обороны сбили все шесть ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

При взрыве в Мелитополе пострадал бывший глава местного поселка

Попытку обстрела зафиксировали в 02:03 мск, указывает РЕН ТВ.

«Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, ущерба нет, никто не пострадал, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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