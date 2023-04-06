Система ПВО сбила шесть выпущенных по Мелитополю ракет HIMARS
6 апреля 202308:25
Украинские силовики в ночь на четверг обстреляли Мелитополь ракетами реактивных систем залпового огня HIMARS, силы противовоздушной обороны сбили все шесть ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru