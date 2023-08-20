Система ПВО сбила 12 целей на подлете к Белгороду
20 августа 202315:07
Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 12 воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Информации о пострадавших нет. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле, сообщил Гладков.
В пятницу над Белгородским районом уничтожили беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Украинская армия 19 августа нанесла удары по шести районам Белгородской области. Выпущено 156 нарядов. Два села атаковали дроны-камикадзе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru