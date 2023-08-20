Система ПВО сбила 12 целей на подлете к Белгороду

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 12 воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Средства ПВО сбили воздушную цель на Белгородом

Информации о пострадавших нет. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле, сообщил Гладков.

В пятницу над Белгородским районом уничтожили беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Украинская армия 19 августа нанесла удары по шести районам Белгородской области. Выпущено 156 нарядов. Два села атаковали дроны-камикадзе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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