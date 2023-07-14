Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу
Средства противовоздушной обороны выявили и уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил губернатор, ЧП произошло вчера.
«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
На минувшей неделе средства ПВО сбили два БПЛА на подлете к Воронежу, напоминает RT.
Ранее СМИ сообщили, что самодельный дрон атаковал город Курчатов в Курской области. В населенном пункте прогремел мощный взрыв, пишет «Свободная пресса». Предположительно, беспилотник сбили силы ПВО.
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