Силовики задержали группу наркоторговцев в ДНР

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность группы наркоторговцев в Енакиево (ДНР). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Полтонны гашиша изъяли в Псковской области

Отмечается, что задержанные занимались сбытом наркотических средств в крупном размере. При обыске правоохранители смогли обнаружить и изъять более двух килограммов каннабиса.

Ранее актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в центре Москвы с мефедроном.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МВД РФФСБНаркотикиЗадержание

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