Силовики задержали группу наркоторговцев в ДНР

Отмечается, что задержанные занимались сбытом наркотических средств в крупном размере. При обыске правоохранители смогли обнаружить и изъять более двух килограммов каннабиса.

Ранее актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в центре Москвы с мефедроном.

