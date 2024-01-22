Силовики задержали группу наркоторговцев в ДНР
22 января 202409:17
Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность группы наркоторговцев в Енакиево (ДНР). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что задержанные занимались сбытом наркотических средств в крупном размере. При обыске правоохранители смогли обнаружить и изъять более двух килограммов каннабиса.
Ранее актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в центре Москвы с мефедроном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru