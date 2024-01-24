Силовики предотвратили теракт на военном предприятии в Рыбинске

Подготовкой теракта занимался 19-летний россиянин. Он получил задание через интернет от легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России). Взамен злоумышленнику обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Следуя указаниям куратора, он купил компоненты для взрывного устройства: ацетон, алюминиевую пудру и аммиачную селитру. Вещества россиянин спрятал в тайнике, обнаруженном силовиками. Молодого человека задержали.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Киргизии предотвратил теракт и вооруженное нападение на православную церковь.

