Силовики предотвратили теракт на военном предприятии в Рыбинске
Сотрудники силовых ведомств пресекли теракт на предприятии «Воентелеком» (город Рыбинск, Ярославская область). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Подготовкой теракта занимался 19-летний россиянин. Он получил задание через интернет от легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России). Взамен злоумышленнику обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Следуя указаниям куратора, он купил компоненты для взрывного устройства: ацетон, алюминиевую пудру и аммиачную селитру. Вещества россиянин спрятал в тайнике, обнаруженном силовиками. Молодого человека задержали.
Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Киргизии предотвратил теракт и вооруженное нападение на православную церковь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru