Силовики оцепили здание ЧВК «Вагнер» в Москве
24 июня 202312:20
Силовики оцепили здание ЧВК «Вагнер» в Москве, следует из кадров из социальных сетей.
На опубликованных кадрах видны полицейские и люди в масках, у некоторых при себе есть оружие.
Здание находится по адресу улица Поклонная, дом 6.
Ранее утром в Москве и Подмосковье перенесли на неделю выпускные вечера из-за режима КТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru