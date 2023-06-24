Силовики оцепили здание ЧВК «Вагнер» в Москве

Силовики оцепили здание ЧВК «Вагнер» в Москве, следует из кадров из социальных сетей.

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На опубликованных кадрах видны полицейские и люди в масках, у некоторых при себе есть оружие.

Здание находится по адресу улица Поклонная, дом 6.

Ранее утром в Москве и Подмосковье перенесли на неделю выпускные вечера из-за режима КТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МоскваЧВК "Вагнер"

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