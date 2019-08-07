Сильный пожар бушует рядом с ТЭЦ в Дзержинском. Видео

Серьёзный пожар возник на территории промышленной зоны в подмосковном городе Дзержинский. Там загорелись четырехметровое бетонное строение и две бытовки. Как сообщает АГН «Москва», огонь бушует в Денисьевском проезде. По последним данным, пожарные сумели локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Как уточняет сайт «Подмосковье Сегодня», огонь охватил склад рядом с Дзержинской топливной электростанцией. Черный густой дым валит с территории предприятия «Орис Пром», которое специализируется на переработке вторсырья. В тушении принимают участие 30 пожарных и девять единиц техники.

В «Мосэнерго» заверили, что пожар в Дзержинском не угрожает работе ТЭЦ. В министерстве энергетики России подчеркнули, что пожар не имеет отношения к самой станции и её газопроводам. Очевидцы выкладывают в сети видео пожара.