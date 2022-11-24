Схрон со взрывчаткой обнаружили в Бердянске в греко-католическом храме

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в греко-католическом храме в Бердянске Запорожской области был найден схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

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По его словам, всё обнаруженное хранилось в вёдрах с жидкой штукатуркой.

«Руководство украинских униатов находится на территории, контролируемой режимом Зеленского. С первых дней майдана униатские священники разжигали ненависть и призывали к насилию», - добавил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области, сообщает «Свободная пресса».

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