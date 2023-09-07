Shot: Женщина подожгла военкомат Выборгского района в Петербурге

Женщина пыталась поджечь здание военкомата Выборгского района в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Shot.

В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов

По данным СМИ, после попытки поджога злоумышленница стала закидывать камнями окно здания на улице Диагональной. Все свои действия женщина записывала на телефон.

Диверсантку задержали очевидцы, они же вызвали полицию. Сейчас с женщиной работают правоохранители. В результате неудачного поджога никто не пострадал.

Ранее жителя Железногорска Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о госизмене, приготовлении к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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