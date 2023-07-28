Shot: ВСУ обстреляли пункт пропуска «Суджа» под Курском
Украинские войска обстреляли международный автомобильный пункт пропуска «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло около 17 часов 27 июля. По пункту пропуска было выпущено три снаряда калибра 122 мм.
«Обстрел велся несколько минут», — отмечает издание.
В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Между тем ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шахтерск в Донецкой народной республике, пишет «Свободная пресса». Произошло возгорание на территории местной нефтебазы. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru