Shot: ВСУ обстреляли пункт пропуска «Суджа» под Курском

ЧП произошло около 17 часов 27 июля. По пункту пропуска было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

«Обстрел велся несколько минут», — отмечает издание.

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Между тем ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шахтерск в Донецкой народной республике, пишет «Свободная пресса». Произошло возгорание на территории местной нефтебазы. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован, отмечает RT.

