SHOT: В Москве нашли мертвым сына китайского революционера Ван Мина

Отмечается, что тело мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной.

«Предварительно, причиной смерти стала продолжительная болезнь», — говорится в сообщении.

Следов насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружили.

Ван Мин стоял у истоков Коммунистической партии Китая (КПК), фактически возглавлял ее центральные органы. Политик в 1930-х годах учился в СССР, вел в Москве политическую и пропагандистскую деятельность против Японии, через несколько лет вернулся в Китай. В 1956 году Ван Мин вместе с семьей уехал в Советский Союз и больше не возвращался в КНР. В последние годы жизни политик писал статьи и книги по истории КПК и с критикой Мао Цзэдуна.

