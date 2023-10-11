SHOT: В Москве нашли мертвым сына китайского революционера Ван Мина
Сын соратника бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна революционера Ван Мина 84-летний Ван Дань Джи найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что тело мужчины нашли в его квартире на Фрунзенской набережной.
«Предварительно, причиной смерти стала продолжительная болезнь», — говорится в сообщении.
Следов насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружили.
Ван Мин стоял у истоков Коммунистической партии Китая (КПК), фактически возглавлял ее центральные органы. Политик в 1930-х годах учился в СССР, вел в Москве политическую и пропагандистскую деятельность против Японии, через несколько лет вернулся в Китай. В 1956 году Ван Мин вместе с семьей уехал в Советский Союз и больше не возвращался в КНР. В последние годы жизни политик писал статьи и книги по истории КПК и с критикой Мао Цзэдуна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru