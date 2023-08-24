Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами

Как отмечает издание, около 04:00 российские силовики ликвидировали диверсионно-разведывательную группу в море у мыса Тарханкут.

«По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек», — указано в сообщении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные поразили штаб украинской армии под Красным Лиманом, были ликвидированы три офицера ВСУ, пишет RT.

