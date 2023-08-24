Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами
24 августа 202312:00
Четыре лодки с украинскими диверсантами были уничтожены на западе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, около 04:00 российские силовики ликвидировали диверсионно-разведывательную группу в море у мыса Тарханкут.
«По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек», — указано в сообщении.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные поразили штаб украинской армии под Красным Лиманом, были ликвидированы три офицера ВСУ, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru