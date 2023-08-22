Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область, сообщает Telegram-канал Shot.

ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию

По данным СМИ, группа из восьми диверсантов пыталась пересечь границу около сел Сушаны и Забрама. Отмечается, что при себе у злоумышленников были американские винтовки М4 и гранаты.

Издание отмечает, что российские военные успешно отбили атаку и не допустили проникновения диверсантов на территорию РФ.

Сотрудники ФСБ 19 августа задержали в Луганской республике женщину, которая на протяжении года передавала Киеву сведения о дислокации Народной милиции ЛНР и подразделений ВС РФ, передают «Известия».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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