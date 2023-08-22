Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, группа из восьми диверсантов пыталась пересечь границу около сел Сушаны и Забрама. Отмечается, что при себе у злоумышленников были американские винтовки М4 и гранаты.
Издание отмечает, что российские военные успешно отбили атаку и не допустили проникновения диверсантов на территорию РФ.
Сотрудники ФСБ 19 августа задержали в Луганской республике женщину, которая на протяжении года передавала Киеву сведения о дислокации Народной милиции ЛНР и подразделений ВС РФ, передают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
- ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи
- СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России
- ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ
- Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru