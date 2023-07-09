Shot: обломки дрона обнаружили в поле в Крыму

Обломки дрона самолетного типа обнаружили в поле в Крыму, передает Telegram-канал Shot.

На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

По данным издания, местный житель обнаружил обломки сбитого беспилотника в поле. Они рухнули примерно в трех километрах от села Ветрянка Раздольненского района.

Уточняется, что в результате инцидента, который произошел 8 июля, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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