Shot: дрон ВСУ пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске

Украинский беспилотник попытался атаковать нефтебазу в Курске, сообщает Telegram-канал Shot.

В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку

По информации СМИ, дрон залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье» «Роснефти» около полуночи.

Уточняется, что беспилотник не сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в районе деревни Гирьи Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой, напоминает RT.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУКурская ОбластьБеспилотники

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