SHOT: Дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области
23 июня 202318:38
В Курской области дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать международный пункт пропуска «Крупец», сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, беспилотник был замечен в 100 метрах от границы России .
Дрон не долетел до пункта пропуска «Крупец» и взорвалась в воздухе. В результате инцидента, никто не пострадал.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщал, что средства ПВО сработали над Курском, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru