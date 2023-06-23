SHOT: Дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области

По информации СМИ, беспилотник был замечен в 100 метрах от границы России .

Дрон не долетел до пункта пропуска «Крупец» и взорвалась в воздухе. В результате инцидента, никто не пострадал.



Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщал, что средства ПВО сработали над Курском, передает RT.

