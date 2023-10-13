Школьник во Владивостоке умер от вдыхания газа из баллончика
Несовершеннолетий умер во Владивостоке после вдыхания газа из баллончика для портативной печки. О трагическом случае сообщают «Известия».
Судя, по всему, речь идёт о сниффинге - разновидности токсикомании, отметил источник издания. Ребёнок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков, для их заправки. Дети могут скончаться от удушья при первом же подобном опыте. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», группу риска составляют несовершеннолетние в возрасте от 9 до 17 лет.
На этот раз жертвой пагубной зависимости стал ученик девятого класса средней школы. Его тело обнаружили возле дома на улице Космонавтов. У девятиклассника не обнаружили никаких следов насильственной смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru