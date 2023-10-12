Шестикласснице отбили селезенку во время урока в Башкирии

По сведениям республиканской прокуратуры, нападение на школьницу произошло, когда педагог покинул класс.

Мать потерпевшей добавила, что учителя проигнорировали жалобы подростка, ей пришлось оставаться в школе до окончания занятий. По ее словам, шестиклассница в результате случившегося оказалась в реанимации Кармаскалинской районной больницы с повреждениями селезенки, поджелудочный железы и многочисленными ушибами, 11 октября ее перевели в городскую детскую клиническую больницу.

В администрации Кармаскалинского района матери девочки заявили, что ситуацией занимается комиссия по делам несовершеннолетней. Избивших подростка мальчиков и их родителей вызовут в течение месяца на рассмотрение административного дела, заверили власти.

Отмечается, что директор школы отказалась комментировать произошедшее, сославшись на занятость.

Ранее мигранты толпой избили 14-летнего подростка в подмосковном Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

