Шестикласснице отбили селезенку во время урока в Башкирии
В населенном пункте Савалеево (Кармаскалинский район, Республика Башкортостан) двое учащихся запинали ногами шестиклассницу во время урока, отбив ей селезенку. Об этом сообщил портал порталу Ufa1.ru.
По сведениям республиканской прокуратуры, нападение на школьницу произошло, когда педагог покинул класс.
Мать потерпевшей добавила, что учителя проигнорировали жалобы подростка, ей пришлось оставаться в школе до окончания занятий. По ее словам, шестиклассница в результате случившегося оказалась в реанимации Кармаскалинской районной больницы с повреждениями селезенки, поджелудочный железы и многочисленными ушибами, 11 октября ее перевели в городскую детскую клиническую больницу.
В администрации Кармаскалинского района матери девочки заявили, что ситуацией занимается комиссия по делам несовершеннолетней. Избивших подростка мальчиков и их родителей вызовут в течение месяца на рассмотрение административного дела, заверили власти.
Отмечается, что директор школы отказалась комментировать произошедшее, сославшись на занятость.
Ранее мигранты толпой избили 14-летнего подростка в подмосковном Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru