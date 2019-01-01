Происшествия
Шесть квартир пострадали в результате хлопка газа, который произошел в пятиэтажном 80-квартирном доме на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове Владимирской области, сообщил ТАСС глава города Анатолий Зотов. Опасности разрушения здания нет.
Шесть квартир пострадали при хлопке газа во Владимирской области
29 июня08:32
Шесть квартир пострадали в результате хлопка газа, который произошел в пятиэтажном 80-квартирном доме на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове Владимирской области, сообщил ТАСС глава города Анатолий Зотов. Опасности разрушения здания нет.
На данный момент известно об 11 пострадавших, в том числе сотрудников МЧС и полиции и одном погибшем.
По предварительным данным, причиной инцидента стали действия психически больного сына хозяина квартиры, где произошло ЧП - он перерезал газовый шланг.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимирская Область
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