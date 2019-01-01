Шесть квартир пострадали при хлопке газа во Владимирской области

Шесть квартир пострадали в результате хлопка газа, который произошел в пятиэтажном 80-квартирном доме на улице Зои Космодемьянской в городе Коврове Владимирской области, сообщил ТАСС глава города Анатолий Зотов. Опасности разрушения здания нет.



На данный момент известно об 11 пострадавших, в том числе сотрудников МЧС и полиции и одном погибшем.



По предварительным данным, причиной инцидента стали действия психически больного сына хозяина квартиры, где произошло ЧП - он перерезал газовый шланг.

