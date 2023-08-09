Шесть человек пострадали в автоаварии со «скорой» и маршруткой в Екатеринбурге
9 августа 202300:20
Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ».
На перекрестке улиц Расточной и Монтажников столкнулись каршеринг, автомобиль скорой помощи и маршрутка. В результате ДТП шесть человек были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки
- ЦБ РФ выявил новую схему кибермошенников
- Шесть человек пострадали в автоаварии со «скорой» и маршруткой в Екатеринбурге
- Путин поговорил с президентом ЮАР
- Госдеп: США не заставляют Украину отказаться от мирных переговоров
- Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественной страной
- «Спартак» вырвал победу у «Пари НН» в матче Кубка России
- Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на F-16
- Латвия усилит охрану границы с Белоруссией
- ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru