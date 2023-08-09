Шесть человек пострадали в автоаварии со «скорой» и маршруткой в Екатеринбурге

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ».

Стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром

На перекрестке улиц Расточной и Монтажников столкнулись каршеринг, автомобиль скорой помощи и маршрутка. В результате ДТП шесть человек были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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